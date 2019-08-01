Горе архитекторы и дизайнеры: фатальные провалы и ляпы этих мастеров

Очередная порция художественного извращения и эстетического ужаса от людей, которые подвергают сомнению существование человеческого разума! Не каждый человек, занимающийся дизайном или строительством, должен быть художественным виртуозом и гением в этой области, но свою работу он должен выполнять на все сто процентов. К сожалению, этого нельзя сказать о тех, результат работы которых вы увидите в этой фотоколлекции. От странно извивающейся дорожки и сомнительной вывески до перевернутого горошка в меню и тарелок весьма странной расцветки — взгляните на эти фатальные провалы и ляпы!