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Четверг, 01.08.2019
Горе архитекторы и дизайнеры: фатальные провалы и ляпы этих мастеров
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Горе архитекторы и дизайнеры: фатальные провалы и ляпы этих мастеров

Очередная порция художественного извращения и эстетического ужаса от людей, которые подвергают сомнению существование человеческого разума! Не каждый человек, занимающийся дизайном или строительством, должен быть художественным виртуозом и гением в этой области, но свою работу он должен выполнять на все сто процентов. К сожалению, этого нельзя сказать о тех, результат работы которых вы увидите в этой фотоколлекции. От странно извивающейся дорожки и сомнительной вывески до перевернутого горошка в меню и тарелок весьма странной расцветки — взгляните на эти фатальные провалы и ляпы!
Фото: bugaga.ru
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