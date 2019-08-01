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Лучший друг человека: собаки, которые являются гениями фотобомбинга
Собака, конечно, лучший друг человека, все это знают. Но нам почему-то кажется, что если и есть что-то на этом свете, что собаки любят почти так же сильно, как своего хозяина, так это фотобомбинг. По крайней мере складывается именно такое впечатление после просмотра этих фотографий.
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