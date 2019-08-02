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Странные и курьезные моменты из жизни обычных людей
Взгляните, с какой лёгкостью и фантазией некоторые справляются с бытовыми ситуациями разной сложности! Человеческая смекалка и сообразительность творят чудеса, и эти снимки является ярким тому подтверждением. От обуви, которая для малыша может послужить ещё и стульчиком, до оригинального способа подогреть в микроволновке одновременно два блюда и отличной идеи как унести в руках сразу несколько плечиков с одеждой — познакомьтесь с некоторыми лайфхаками, которыми люди делятся во всемирной сети.
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