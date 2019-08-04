Юморные дизайнеры, талант которых стоит не переоценивать "Где обучались эти люди на дизайнеров и обучались ли вообще?" - именно такой вопрос рождается при просмотре этой коллекции фотографий, потому что результат их работы вряд ли можно назвать удовлетворительным.