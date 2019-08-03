Правдивые твиты о "здоровом" питании сделают ваш день

Александра Гончарова работает доктором, а в свободное время она занимается просветительской деятельностью в социальных сетях. Девушка, выбрав себе никнейм "Аптекарша", решила развеять антинаучные мифы о здоровом питании, в которые верят множество людей. Давайте посмотрим, что рассказывает Александра и узнаем, так ли полезен глазированный сырок в качестве полезного перекуса.