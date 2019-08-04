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Воскресенье, 04.08.2019
"Необычный" дизайн: странные архитектурные и дизайнерские решения
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"Необычный" дизайн: странные архитектурные и дизайнерские решения

Агенты по недвижимости просматривают огромное количество квартир. Каждая отличается своей планировкой, размером и дизайном. Некоторые из них вызывают изумление, а другие шокируют своей странностью. Агент из Техаса Венесса Ван Винкль попросила своих коллег поделиться фотографиями самых необычных архитектурных и дизайнерских решений, которые они повидали во время работы. Полученные снимки она опубликовала на своей страничке в Фейбуке, и предложила подписчикам выбрать самый худший вариант. Предлагаем вам взглянуть на эти странные интерьеры!
Фото: twizz.ru
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