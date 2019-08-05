В жизни всякое бывает: забавные приколы, которые вас рассмешат

Привет, котаны! Свежая подборка фото-приколов и картинок для вашего хорошего настроения! Сегодня в выпуске: черный кот под прикрытием; девушка попросила помочь на кухне; выгул собак запрещен; пицца в скумбрие; питбуль пострадал от детей; признаки развитой страны; годовщина ипотеки; как обычно много смешных котиков и другие приколы.