Спят усталые детишки: малыши, которые заснули в самых неожиданных местах Каждому из нас знакомо это чувство, когда веки тяжелеют, ты начинаешь чаще и яростнее зевать, и единственное место, где бы ты хотел сейчас оказаться это кровать. Взрослые могут дождаться момента прикосновения головы с подушкой, чего нельзя сказать о маленьких детях, которых сон может свалить с ног в любом, даже самом неудобном месте. И да, они действительно могут спать где угодно и эти 18 смешных фотографий доказывают это.