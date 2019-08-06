Скачать
Вторник, 06.08.2019
Если бы у понедельника было лицо: Зуу - самый невыспавшийся кот в мире
1 / 14

Если бы у понедельника было лицо: Зуу - самый невыспавшийся кот в мире

Все кошки достойны любви, но мемами становятся только самые лучшие и яркие представители кошачьих. И один котик из Японии по имени Зуу имеет большой потенциал, чтобы стать очередным мемом. Во-первых, он абсолютно круглый, как шарик, ну, а во-вторых он милый и унылый. На его шерсти есть отметины, из-за которых его выражение лица становится таким словно он зевает и хочет поспать ещё 5 минуточек. Как его не любить? Котик выглядит настолько пушистым и разочарованным жизнью, что просто невозможно не улыбнуться. Познакомьтесь с Зуу — котом-экзотом, который живёт в Японии
4tololo.ru
0 Комментариев
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами

Все по теме:

Коты, Кошки, Милота, Зуу.
02:10 Сегодня Телеграф
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь