Если бы у понедельника было лицо: Зуу - самый невыспавшийся кот в мире

Все кошки достойны любви, но мемами становятся только самые лучшие и яркие представители кошачьих. И один котик из Японии по имени Зуу имеет большой потенциал, чтобы стать очередным мемом. Во-первых, он абсолютно круглый, как шарик, ну, а во-вторых он милый и унылый. На его шерсти есть отметины, из-за которых его выражение лица становится таким словно он зевает и хочет поспать ещё 5 минуточек. Как его не любить? Котик выглядит настолько пушистым и разочарованным жизнью, что просто невозможно не улыбнуться. Познакомьтесь с Зуу — котом-экзотом, который живёт в Японии