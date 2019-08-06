|
|
Если бы у понедельника было лицо: Зуу - самый невыспавшийся кот в мире
Все кошки достойны любви, но мемами становятся только самые лучшие и яркие представители кошачьих. И один котик из Японии по имени Зуу имеет большой потенциал, чтобы стать очередным мемом. Во-первых, он абсолютно круглый, как шарик, ну, а во-вторых он милый и унылый. На его шерсти есть отметины, из-за которых его выражение лица становится таким словно он зевает и хочет поспать ещё 5 минуточек. Как его не любить? Котик выглядит настолько пушистым и разочарованным жизнью, что просто невозможно не улыбнуться. Познакомьтесь с Зуу — котом-экзотом, который живёт в Японии
Самые удивительные аэрофотоснимки Мальте Хайтмюллера (Фото)
Самые интересные и необычные снимки из жизни в Японии (Фото)
Не "фу", а сфинкс: доказательства того, что эти лысики - самая особенная порода кошек
Звезды в виде мультяшек: крутые рисунки талантливой художницы (Фото)
Спят усталые детишки: малыши, которые заснули в самых неожиданных местах
Названо 7 неприятных фактов о дельфинах
ТОП-10 стран с самыми красивыми девушками
ТОП 7 внедорожников советской эпохи
Дом с впечатляющим внешним видом в Японии (Фото)
Педикюр 2019: интересные идеи матового дизайна (Фото)
Маникюр 2019: изумрудный дизайн ногтей (Фото)
Уморительные вывески и объявления, мимо которых пройти просто невозможно
В жизни всякое бывает: забавные приколы, которые вас рассмешат
Жизнь легендарных музыкантов: архивные фотографии
Туманный Альбион: потрясающие пейзажи Великобритании (Фото)
Обхохочешься: забавные фотобомбы с собаками
Формула-1: лучшие моменты Гран-при Венгрии (Фото)
Лучшие космические фотографии месяца (Фото)
Крутые мультяшные версии людей (Фото)
Завораживающие аэроснимки, в которые вы влюбитесь (Фото)
Присмотритесь внимательнее: неоднозначные и прикольные фотографии
Уже не те: располневшие модели, которые когда-то блистали на подиумах (Фото)
Студенческая жизнь - незабываемый этап в жизни каждого человека: прикольные фотодоказательства
Прически 2019: модные стрижки для мальчиков в школу (Фото)
Неординарные люди, ломающие все законы логики: юморные снимки