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Курьезы из жизни, которые заставят вас смеяться
А вот и свежая коллекция о тех, кто не заморачивается с логикой, качеством исполнения и грузом ответственности за свою работу. 29 вещей, которые почти получились!
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