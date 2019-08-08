Шедевры, которые и удалить жалко, и в альбом не поставить

Признавайтесь, у вас же в телефоне наверняка есть такие снимки себя любимого, которые глупы до невозможности, но расстаться с ними никак не хочется — такие шедевры и удалить жалко, и в альбом не поставить. Пользователь Твиттера Брэйден Бауэр нашел прекрасное решение такой проблемы — он предложил всем желающим поделиться самыми нелепыми фотографиями в одном месте, чтобы никому не было обидно — и на его клич ответили целым ворохом фотокарточек!