Сделай апчих: забавные котики, которые вас рассмешат Все хозяева любят фотографировать своих котиков, а они, в свою очередь, практически всегда выглядят прекрасно. Но есть моменты, когда пушистый не хотел бы попасть в объектив фотокамеры. Например, во время неожиданного приступа чиха, когда он выглядит максимально непривлекательно и даже пугающе. Хозяин же считает, что в этой ситуации снимки получаются ещё веселее, и скорее берётся за камеру. Предлагаем вам взглянуть на питомцев, которых подловили на самом пике чихания!