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Суббота, 10.08.2019
Настоящий ад для перфекционистов: примеры провальной работы
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Настоящий ад для перфекционистов: примеры провальной работы

Все мы люди, а людям свойственно ошибаться. Больше того — ошибаются даже огромные машины, которые выпускают товары массового производства — игрушки, одежду, упаковку и прочее. Иногда это безобидно, а иногда от подобных фейлов волосы встают дыбом. В этом материале мы скрепя сердце собрали 25 самых эпичных провалов на производстве, которые можно встретить в одном из адов для перфекционистов.
bigpicture.ru
Фото: bigpicture.ru
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