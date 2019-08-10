Настоящий ад для перфекционистов: примеры провальной работы Все мы люди, а людям свойственно ошибаться. Больше того — ошибаются даже огромные машины, которые выпускают товары массового производства — игрушки, одежду, упаковку и прочее. Иногда это безобидно, а иногда от подобных фейлов волосы встают дыбом. В этом материале мы скрепя сердце собрали 25 самых эпичных провалов на производстве, которые можно встретить в одном из адов для перфекционистов.