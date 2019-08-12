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We want plates: рестораны, которые подают блюда в чем угодно, но не тарелках
Сейчас многие заведения общественного питания пытаются удивить посетителей не только вкусовыми качествами блюд, но и необычной подачей. Заказы приносят на самых непредсказуемых предметах, начиная от лопаты и заканчивая колючей проволокой. Сообщество под названием We want plates (Нам нужны тарелки) устроило всемирный крестовый поход против креативных ресторанов. В своих социальных сетях они показывают, что им принесли вместо тарелок. Их страничка в Instagram собрала уже 20 тысяч любителей поесть с каменной плиты и из ботинка. Предлагаем и вам взглянуть на то, в чем могут принести еду в современных пунктах питания!
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