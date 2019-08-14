Маразмы и курьезы в повседневной жизни Сегодня в выпуске: про сантехническую стрелу Амура, про шумоизоляцию в туалете, про травмоопасный дизайн лестницы, про дело Мичурина, про электронную книгу, зачитанную до дыр, и многое другое!