Смешные зарисовки пользователей Twitter от позитивного парня Твиттер-пользователь @aansonsart в обмен на ретвиты перерисовывает аватарки своих подписчиков, и делает это очень своеобразно. Они настолько жестки, что люди могут носить их вместо доспехов — никакое оскорбление их больше не заденет!