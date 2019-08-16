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Найди меня, если сможешь: "мастера" маскировки
Малыши всегда с таким азартом играют в прятки, что совсем не обращают внимания на такие мелочи, как прозрачные коробки, просвечивающиеся занавески и торчащая из-за стены попа. Но это и не важно! Ведь процесс сам по себе очень увлекателен!
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