Сказочность на минимум: какими бы были в жизни диснеевские герои

Если с Золушки, Белоснежки и Покахонтас стереть трехметровый слой сказочности, то под ним окажутся просто немного необычные девушки с очень даже обычными проблемами и делами. Такую стандартную жизнь диснеевских принцесс демонстрирует в своих работах художник из Джакарты Андхика Муксин. Совсем не фентезийную жизнь он рисует в узнаваемом мультяшном стиле, что только добавляет жизненным моментам комичности!