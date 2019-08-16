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Пятница, 16.08.2019
Как много вопросов, как мало ответов: снимки из разряда "Что здесь происходит?"
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Как много вопросов, как мало ответов: снимки из разряда "Что здесь происходит?"

Очередная коллекция фотографий для тех, кто еще не верит в существование параллельного — сумасшедшего — мира. Каким-то образом все эти люди умудряются демонстрировать нам всю абсурдность ситуаций и отсутствие всякой логики. И если вам кажется, что еще более странным ничего уже быть не может, то мы, как настоящие оптимисты, утверждаем: может! От манекена-овцы и детской игрушки в виде крокодильей пасти до скейтборда настоящего плотника и пеликана в полицейской машине — у этих фотографий наверняка есть свои предыстории, которые делают их более понятными. Но, увы и ах…
Фото: bugaga.ru
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