У вас не повернется язык назвать это вандализмом: приколы от художников

Умением украшать нашу жизнь яркими красками и позитивом наделены не все, но те, кто это умеет, стараются привнести разнообразие, красоту и юмор в нашу повседневную жизнь вот такими работами.