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Пятница, 16.08.2019
У вас не повернется язык назвать это вандализмом: приколы от художников
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У вас не повернется язык назвать это вандализмом: приколы от художников

Умением украшать нашу жизнь яркими красками и позитивом наделены не все, но те, кто это умеет, стараются привнести разнообразие, красоту и юмор в нашу повседневную жизнь вот такими работами.
bugaga.ru
Фото: bugaga.ru
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Улица, Творчество, Рисунок, Граффити, Прикол.
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