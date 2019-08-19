Такого Вы еще не видели: трешовый дизайн интерьеров, который реально существует

Не все рождаются дизайнерами, поэтому не каждый может создать себе шикарный интерьер мечты. Но порой встречаются такие варианты, к которым возникает вопросов намного больше, чем ответов на них. Пользовательница Twitter Сара Шауэр предложила остальным присоединиться к ее тренду и поделиться примерами самого странного и трешового дизайна интерьеров. Просить дважды не пришлось, люди охотно откликнулись, и вот что получилось: