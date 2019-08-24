Смешные курьезы, от просмотра которых улыбка не сойдет с вашего лица

В этом выпуске: про умение справиться даже с самой безвыходной ситуации, про первый день в школе, про дизайнерский шедевр, про трудности перевода и, конечно же, про пятницу!