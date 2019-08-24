Золотые цитаты, услышанные в женской консультации Есть ли у вас предрассудки по поводу даты рождения, дня недели или знаков зодиака? Как выяснилось, для многих это прямо принципиальный момент. Пользовательница Твиттера с ником «вальц» рассказала о том, как обходила врачей во время медосмотра и поделилась забавными цитатами, которые она услышала в женской консультации. Одна из них была о том, что женщина хотела ребёнка определённого знака зодиака. Кто же знал, что у твиттерских полно похожих историй?