Пернатые нахалы: птицы, которые не знают правил приличия Не только коты ведут себя, как настоящие сволочи. Оказывается, этим пушистым нахалам ничуть не уступают и пернатые товарищи. Некоторые птицы ведут себя отвратительно и не знают правил приличия. Кто-то нагло крадет еду у людей, а другие задирают своих сородичей. Пользователи Reddit делятся фотографиями, на которых запечатлены преступления пернатых смельчаков. Предлагаем вам взглянуть на этих бесстыдников!