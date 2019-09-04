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Среда, 04.09.2019
Поделиться не желаешь?: устоять перед этими взглядами просто невозможно
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Поделиться не желаешь?: устоять перед этими взглядами просто невозможно

Если вы планируете завести домашнего питомца, приготовьтесь к тому, что больше никогда (слышите, никогда!) вы не будете есть в одиночестве. Кто-то всегда наблюдает за вами и надеется, что вот-вот вы уроните на пол что-нибудь вкусное — кусочек мяса, сыра или, может быть, что-то сладенькое. А если на вас смотрят такими глазами, как у животных с нашей подборки, будьте готовы и вовсе проститься со своим обедом, потому что устоять перед этим взглядом просто невозможно!
Фото: bigpicture.ru
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