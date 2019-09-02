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Какой милый ребенок: от детей только одна радость, или хаос
Как бы они ни шалили, сколько бы диванов они ни запачкали, сколько бы стен они ни разрисовали, негодование родителей со временем все равно проходит. Его надолго не хватает, потому что понимаешь, что не это главное в жизни! Ведь если ребенок шкодит, носится, шумит - значит, он здоров. А все остальное значения не имеет.
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