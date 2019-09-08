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Воскресенье, 08.09.2019
"Люди, которые похожи на Адама Сэндлера, но им не являются": прикольное сообщество в Facebook
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"Люди, которые похожи на Адама Сэндлера, но им не являются": прикольное сообщество в Facebook

У Facebook-сообщества под названием "Люди, которые похожи на Адама Сэндлера, но им не являются" (People Who Sort of Look Like Adam Sandler But Aren’t Adam Sandler) уже более 209 тысяч участников, и их количество только растет. В этом посте вы увидите несколько лучших фотографий!
bugaga.ru
Фото: Facebook
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