Юмор, который украсит ваши выходные: шутки, курьезы и приколы

В этом выпуске: про "прокачанную" пиццу, про выбор шоколада, про редкие деликатесы, про знакомства в сети, про секрет дешевых айфонов, про бессердечных бабушек и многое другое!