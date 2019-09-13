Как бы выглядели известные личности, если бы не стали когда то знаменитыми

Не секрет, что звезды выглядят так шикарно в том числе и благодаря дорогой косметике, лучшим стилистам, визажистам и парикмахерам и, конечно же, старой доброй пластики. А что, если бы они были обычными людьми, работали на заводе, в офисе, кафе и т.д. И если бы у них не было столько времени и денег, чтобы следить за собой Мастер фотошопа Дэнни Эванс предлагает нам взглянуть на то, как бы это было.