Родители и дети: вечная тема для анекдотов Взаимоотношения родителей и детей – тема, которая никогда не перестанет быть актуальной. Ведь с самых пеленок у детей есть свое мнение и свой характер, с которым родителям порой бывает не просто совладать. А сколько анекдотов и забавных историй на эту тему! Лучшие из них мы собрали в этой подборке. Уделите несколько минут на прочтение, чтобы поднять себе настроение на целый день.