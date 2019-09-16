Уморительные котоматрицы, которые подарят вас невероятным позитивом Сегодня в выпуске: про ловлю мышей по Конфуцию, про классный навигатор, про бедолагу, мыкающегося по углам, про шотландского кота, который дорого обходится, и многое другое.