Ну помоги!: веселые гифки, которые сделают ваш вечер

Многие люди в наши дни не могут представить своей жизни без своего любимого смартфона. Именно поэтому, когда что-то происходит на их глазах, они берут свой телефон и начинают снимать происходящее на видео. В некоторых ситуациях так и хочется сказать: "Помощи от таких горе-операторов не жди".