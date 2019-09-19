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Четверг, 19.09.2019
Все для детей: дизайнерские провалы на детских площадках
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Все для детей: дизайнерские провалы на детских площадках

Детская игровая площадка — это место, где должны царить радость и веселье. Но иногда их создатели так перемудрят с креативом или наоборот чего-то не додумают. В результате получает слишком странные и смешные, а порой довольно криповые и опасные объекты. К таким не только детей, но и слабонервных взрослых подпускать не стоит. Сейчас перед вашим взором предстанут 20 дизайнерских провалов на детских площадках, которые превратили места для игры и смеха в места для недоумения.
Фото: twizz.ru
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