Ожидание и реальность онлайн-покупок: забавные фото От неудачной подделки кольца и ужасной маски для лица "Принцесса Жасмин" до переноски для собак, в которую они не помещаются и платья, которое разительно отличается от того, какое представлено на фотографии - взгляните на эти 16 явных причин разочароваться в онлайн-шоппинге.