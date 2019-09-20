Реалистичные кондитерские произведения искусства, от которых слюнки текут Дизайнерские сумочки, животные, головы драконов, сказочные герои и персонажи поп-культуры - практически не существует того, чего не могли бы изваять профессиональные кондитеры, удивив любителей сладкого своими сладкими шедеврами.