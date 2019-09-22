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Воскресенье, 22.09.2019
Быть девушкой ой как не легко: забавные комиксы из жизни дам
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Быть девушкой ой как не легко: забавные комиксы из жизни дам

Ох, как же тяжела жизнь девушки! И одежду не подобрать, чтобы сидела идеально, и макияж утром наноси, а вечером смывай, и всё время собираешься с понедельника начать ходить в зал, но никак не начнёшь… Да уж, за каждым углом поджидают трудности. И обо всём об этом легко и ненавязчиво рассказывают ироничные комиксы художницы, которая ведёт страничку It’s Weinye в Инстаграме. За ней следят более 216 тысяч человек, и уверены, что вам её работы тоже придутся по душе.
Фото: twizz.ru
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