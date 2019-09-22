|
|
Быть девушкой ой как не легко: забавные комиксы из жизни дам
Ох, как же тяжела жизнь девушки! И одежду не подобрать, чтобы сидела идеально, и макияж утром наноси, а вечером смывай, и всё время собираешься с понедельника начать ходить в зал, но никак не начнёшь… Да уж, за каждым углом поджидают трудности. И обо всём об этом легко и ненавязчиво рассказывают ироничные комиксы художницы, которая ведёт страничку It’s Weinye в Инстаграме. За ней следят более 216 тысяч человек, и уверены, что вам её работы тоже придутся по душе.
Когда ожидания не сходятся с реальностью: курьезы неидеальной жизни
Приколы и курьезы, которые вас порадуют
Такое вы еще не видели: курьезные и странные фотографии
Пассажиры в метро и постеры - что между ними общего: забавные совпадения
Слишком идеально, чтобы быть правдой: шедеврально реалистичные торты
В Японии стартовал Кубок мира по регби (Фото)
Список растений, которые помогут очистить воздух в вашем доме (Фото)
Если вы воспитываете подростка: как не потерять доверие своего ребенка (Фото)
Забота и надежность: большое счастье для мужчины быть отцом (Фото)
Несколько интересных фактов о Швейцарии, про которые вы не знали (Фото)
Искусство нашего времени: самые известные картины Энди Уорхола (Фото)
Коллекция фото из серии "Поймать момент": умилительные зевающие животные (Фото)
Свобода в выражении собственного стиля: вот так одевается молодежь в Токио (Фото)
Курьезные снимки, в которые нужно очень хорошенько приглядеться
Смешные фото-приколы и курьезы для любителей юмора
Рай для перфекциониста: идеальные фотографии
Свежая порция демотиваторов для хорошего настроения
Самые нелепые и худшие дизайны лестниц, которые создал человек
Мода 2019: красивые татуировки на всю спину для настоящих бунтарей (Фото)
Реалистичные кондитерские произведения искусства, от которых слюнки текут
Ожидание и реальность онлайн-покупок: забавные фото
Приколы с котами, которые ничем не отличаются от людей
Вы будете смеяться до слез: курьезы и маразмы нашей жизни
Эти курьезы заставят вас смеяться
Приколы и курьезы для отличного настроения