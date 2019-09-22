Мистер Бин везде поспеет: забавные картины с участием комика

Фотошоп-мастера предположили, что если он так гармонично смотрится в любой роли и может сыграть практически любого персонажа, про которого снят фильм в Голливуде, то и классические картины вряд ли станут исключением.