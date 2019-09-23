Прикольный костюм тираннозавтра, который пригодится для любого случая

Этот костюм невероятно популярен в Instagram и, кажется, мы понимаем почему. Ведь только взглянув на него, приходит невероятное желание примерить его на себе. И как же мы раньше жили без него, просто не представляем.