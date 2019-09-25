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Среда, 25.09.2019
Не все так просто, как кажется: нелегкая судьба бьюти-мастеров в комиксах
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Не все так просто, как кажется: нелегкая судьба бьюти-мастеров в комиксах

Может показаться, что работа в студии красоты — проще простого. Сиди себе, клей стразики на ногти, крась бровки, делай реснички да болтай с клиентками обо всём на свете. А в перерыве можно ещё и чайку с коллегами попить! Но нет, на самом деле всё куда интереснее — и об этом в своём аккаунте в Инстаграме рассказывает основательница бьюти-студии Мария. Девушка не только умело лавирует в индустрии красоты, но и рассказывает о её подноготной в своих комиксах!
Фото: twizz.ru
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