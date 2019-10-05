Невесты такие невесты: девушки, которые перестали ждать принца Свадьба - одно из самых важных и памятных событий в жизни, и молодожены начинают к ней готовится задолго до торжественного дня, чтобы все прошло как нельзя лучше. Но иногда ожидания не совпадают с реальностью и получается как в старой доброй поговорке - "хотели как лучше, а получилось как всегда". Смотрим…