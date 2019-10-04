Курьезные снимки, на которых что-то пошло не так

В традиционном юмористическом обзоре были собраны удивительные фотографии, которые расскажут сразу несколько не менее удивительных историй о том, как иногда в жизни каждого человека что-то или даже все сразу может пойти не так.