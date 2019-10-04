"И так сойдет": смешные ситуаций, когда могли бы сделать нормально

Помните мультик про Вовку в Тридевятом царстве? А его коронную фразу? Ну вот это протяжное: "И так сойдет!" Несмотря на то, что мультфильм- то поучительный и показывает, что на самом деле так не сойдет и принцип "тяп-ляп и готово" вообще не работает, многие люди, кажется, этот урок не усвоили и активно этими заветами пользуются.