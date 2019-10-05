Преподаватели, которые развлекаются как могут

Среднестатистический человек проводит рядом с учителями 9-11 лет своей жизни, и за это время в школе успевает случится целая уйма событий, зачинщиками которых иногда становятся сами преподаватели. Ведь просто так изо дня в день учить детей вычитать и умножать, малышей не обижать может наскучить кому угодно — и тут на помощь приходит учительское чувство юмора. Преподаватели развлекаются как могут (в рамках приличия, конечно же) что не может не радовать их подопечных!