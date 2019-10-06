Мы хотим внутрь!: животные, которые очень хотят попасть в дом

Хотя животные, которые живут за пределами дома, наслаждаются большей свободой, чем их домашние ухоженные собратья, все же у них имеется один большой недостаток — если они видят перед собой дверную ручку и стеклянную дверь, они обязательно начнут просить, чтобы их впустили внутрь, причем немедленно! И ведь наверняка владельцы этих животных пустили своих любимцев в дом (за исключением разве что енота и оленя), но не раньше, чем сфотографировали смешные выражения их мордашек.