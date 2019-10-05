Слабонервным не смотреть!: самые опасные селфи на свете Бесстрашные люди взбираются на немыслимые вершины, приближаются на близкое расстояние к хищникам, вылазят из окна вагона мчащегося поезда, и все это только для того, чтобы сделать эффектное селфи.