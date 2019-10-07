Вся правда о девчачьих проблемах в забавных комиксах

Жизнь всех дам, девочек, женщин, мадемуазелей и фрау нельзя назвать простой, ведь и у этой половины человечества то и дело случаются самые разнообразные казусы. Но страдать о них не стоит — лучше похихикать над этими неудачами, которые с юморком изображает в своих комиксах художница Ханна Блу. Как пишет о себе Ханна, ей вечно 20 лет и она точно знает, как совладать с девчачьими проблемами и при этом сохранять поистине буддийское спокойствие. И глядя на её работы кажется, что так оно и есть!