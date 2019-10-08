Коллекция прикольных котоматриц для хорошего настроения Еженедельная коллекция прикольных фотографий со смешными подписями, посвящённая всем любителям животных и в частности - кошек. В этом выпуске: про причину отложенного футбольного матча, про утренний трон, про кошку, которая меняет радиатор, про легкокупаемых кошек, про правильное начало утра и многое другое!