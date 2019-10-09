Слишком креативная презентация по биологии

Любили ли вы в школе и университете делать презентации? Для кого-то это задание - простор для фантазии, для кого-то - сущая мука. Героиня этой истории как раз из тех, кто подошёл к заданию максимально креативно. Девушке нужна была презентация по биологии для седьмого класса. На помощь ей пришла подружка, сделавшая слайды, на которых вместо привычного оформления были мемы. Посмотрим, что у нее вышло: