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Среда, 09.10.2019
Слишком креативная презентация по биологии
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Слишком креативная презентация по биологии

Любили ли вы в школе и университете делать презентации? Для кого-то это задание - простор для фантазии, для кого-то - сущая мука. Героиня этой истории как раз из тех, кто подошёл к заданию максимально креативно. Девушке нужна была презентация по биологии для седьмого класса. На помощь ей пришла подружка, сделавшая слайды, на которых вместо привычного оформления были мемы. Посмотрим, что у нее вышло:
twizz.ru
Фото: twizz.ru
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Урок, Презентация, Биология, креатив, Смешные картинки, Мемы.
06:21 Сегодня Телеграф
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