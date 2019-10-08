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Вторник, 08.10.2019
Забавные факты о нашем мире, которые вас удивят
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Забавные факты о нашем мире, которые вас удивят

Не надо быть тибетским мудрецом, чтобы осознавать, что удивительных реальных фактов о нашем мире больше, чем, во-первых, выдуманных, и, во-вторых, тех, что каждый из нас уже знает. Но их интересность напрямую зависит и от того, как их подать. Важную роль здесь играют формулировки и оформление информации. Вот мы и спрашиваем, почему бы не провести ~5 минут за ознакомлением с этими внезапными истинами мира вокруг нас? Ведь мы выбрали для вас 25 таких.
twizz.ru
Фото: twizz.ru
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Факты, Интересные картинки, Реальные факты, Формулировка, Оформление информации.
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