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Неприятности случаются: люди, которым не повезло
Забавные мелкие, и не очень, неприятности, которые случаются в повседневной жизни. Эта подборка поднимет вам настроение и точно заставит улыбнуться.
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